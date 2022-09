RIFORMA PENSIONI 2022/ Il dato importante sui contributi silenti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI PENNISI

In un articolo pubblicato su formiche.net, Giuseppe Pennisi spiega che sarebbe importante impostare una riforma delle pensioni “a lungo termine” che preveda anche “una netta separazione contabile tra previdenza ed assistenza” e in questo senso propone di far sì che le baby pensioni “vengano classificate come supporto al reddito piuttosto che come previdenza. Ciò renderebbe i confronti internazionali sulla spesa pensionistica quanto meno più omogenei”. Inoltre, per l’economista, “l’Inps dovrebbe rendere noti i dati finanziari sui contributi versati senza dare luogo a prestazioni, da milioni di lavoratori, noti come ‘contributori silenti’”. Questo perché “è possibile che le somme siano tali da permettere di finanziare uno ‘zoccolo duro’ per i giovani ed un bonus per le lavoratrici madri.

LA PROPOSTA CAZZOLA-TREU DEL 2009

Secondo Pennisi, dato che “c’è un forte rischio di un gran guazzabuglio”, sarebbe anche opportuno “adottare la proposta di legge presentata, nel lontano dicembre 2009, alla Camera da Cazzola ed altri ed al Senato da Treu ed altri: una base semplice, chiara e pulita per un sistema simile a uno sgabello a tre gambe: i) una finanziata dalla fiscalità generale ed eguale per tutti come pensione di vecchiaia (da riscuotere non prima dei 67 anni o di altra età determinata da criteri connessi all’aspettativa di vita); ii) una rigorosamente contributiva e ‘flessibile’ (prima si va in pensione più piccolo è l’assegno); iii) una interamente privata (con l’impegno di non cambiare ogni due-tre anni l’imposizione tributaria)”.

