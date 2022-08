RIFORMA PENSIONI 2022/ Il dubbio sulle proposte di Berlusconi e Tajani

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BERLUSCONI

Nel corso di un’intervista al Messaggero, Silvio Berlusconi è tornato a parlare della sua proposta di riforma delle pensioni che mira a innalzare a 1.000 euro al mese l’importo minimo degli assegni. “Nessuno può vivere dignitosamente con meno di 1000 euro al mese. E quindi innalzeremo a 1000 euro, per 13 mensilità, le pensioni di anzianità e di invalidità oggi più basse dei 1000 euro. E daremo la stessa pensione alle nostre mamme e alle nostre nonne che dopo una vita di lavoro e di sacrifici meritano di vivere una vecchiaia serena e dignitosa”. Come noto, la copertura per questa misura, secondo Antonio Tajani, possono essere reperite andando a tagliare gli stanziamenti per il Reddito di cittadinanza, misura sempre discussa e divisiva.

L’ANALISI DI TADDEI

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Massimo Taddei evidenzia però che, considerando la necessità di reintrodurre quanto meno il Rei per contrastare la povertà, dal taglio del Reddito di cittadinanza si potrebbero ricavare circa 8 miliardi di euro e ne resterebbero 22 da reperire per poter realizzare quanto promesso dall’ex Premier. Occorrerebbe quindi ridurre la spesa pubblica, per esempio rendendo più efficiente la Pubblica amministrazione. Per l’economista, tuttavia, è lecito dubitare che Forza Italia sia in grado di farlo considerando che ha fatto cadere il Governo Draghi dove tra i ministri c’era un suo (ormai ex) esponente, Renato Brunetta, che stava appunto cercando di riformare la Pubblica amministrazione, un intervento che avrebbe certamente consentito dei risparmi di spesa pubblica.

