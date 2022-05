RIFORMA PENSIONI 2022/ Il “memo” della Federspev sui Pepp (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI POERIO

In una lettera indirizzata al direttore di quotidianosanita.it, Michele Poerio evidenzia “come in Italia non si stiano risolvendo problemi importanti come quello della separazione tra previdenza e assistenza e come, soprattutto in Sanità, non si stiano aiutando i giovani a comprendere che occorre pensare a come costruirsi una pensione fin da giovani”. Il Presidente della Federspev ricorda quindi che in Europa sono stati introdotti “i ‘Pan-European Personal Pension Products’ così detti Pepp (Prodotto pensionistico individuale paneuropeo) di cui quasi nessuno parla”, ma che potrebbero essere in ogni caso interessanti “per una maggiore tutela delle pensioni di giovani e di meno giovani”, obiettivo che la Federspev persegue da sempre.

Riforma pensioni 2022/ Per Tridico nel 2022 non ci sarà nessuna riforma

LE CARATTERISTICHE DEI PEPP

Poerio evidenzia che “per quel che concerne la fiscalità lo schema di decreto europeo sembra prevedere una differenziazione di trattamento fiscale tra i Pepp istituiti in Italia e quelli istituiti all’estero che offrano sottoconti che consentono di organizzare con maggiore precisione i movimenti inseriti. Solo i primi, infatti, sconterebbero l’imposta sostitutiva del 20 % sui rendimenti maturati nella fase di accumulazione. Il decreto prevede poi che i sottoconti, italiani dei Pepp possano essere finanziati con le medesime modalità previste per le forme pensionistiche complementari, fatta eccezione per le quote di Trattamento di fine rapporto (Tfr). I Pepp saranno, comunque, fondi pensione con gli stessi standard all’interno dei confini dell’Unione europea e la loro caratteristica più importante è la trasferibilità all’interno dell’Unione europea”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Il sistema a tre gambe da realizzare (ultime notizie)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni 2023/ In arrivo "la Mini" previdenza: cos'è e come funziona

© RIPRODUZIONE RISERVATA