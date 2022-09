RIFORMA PENSIONI 2022/ Il messaggio della Cgil per il nuovo Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FERRARI (CGIL)

Christian Ferrari, interpellato da pensionipertutti.it, spiega che in tema di riforma pensioni “noi riproporremo al prossimo governo – qualunque esso sia – esattamente la stessa piattaforma unitaria che abbiamo avanzato ai precedenti: una flessibilità in uscita a partire da 62 anni o con ‘quota 41’; una pensione contributiva di garanzia per i lavori poveri, discontinui, precari; il riconoscimento del lavoro di cura; una significativa valorizzazione previdenziale del lavoro delle donne che – non va dimenticato – più di tutti hanno pagato il prezzo delle ultime ‘riforme’; il pieno riconoscimento dei ‘lavori gravosi’ – sia abbassando il requisito contributivo (a cominciare da Ape sociale e “precoci”) sia intervenendo sulla misura dell’assegno – perché non tutti i lavori (e le aspettative di vita) sono uguali”.

Riforma pensioni 2023/ Cosa succede adesso con Giorgia Meloni e Forza Italia

GLI INTERVENTI PIÙ URGENTI

Per il Segretario confederale della Cgil, oltre alla tutela del potere d’acquisto delle pensioni “ci sono una serie di interventi che vanno affrontati subito perché più immediati e urgenti. Mi riferisco – innanzitutto – alla prossima, imminente scadenza di alcuni istituti che, per legge, sono destinati ad esaurirsi il prossimo 31 dicembre, e che secondo noi devono essere – non solo confermati – ma ulteriormente allargati: l’Ape sociale in primis, a cui va fatto un vero ‘tagliando’ per rafforzare questa misura – a partire dai ‘gravosi’ – e per renderla strutturale e definitiva; ‘Opzione donna’ che va riconfermata e resa anch’essa strutturale considerato, oltretutto, che non ha alcun impatto sulla spesa previdenziale”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ L'incognita della piattaforma sindacale per il centrodestra

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI 2022/ L’intervento da 10 miliardi non rinviabile (ultime notizie)

© RIPRODUZIONE RISERVATA