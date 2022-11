RIFORMA PENSIONI 2022/ Il nodo per la Nadef e le ipotesi Quota 103 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL TEMA NELLA NADEF

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, la Nadef che il Governo si appresta ad approvare venerdì “conterrà un mini-capitolo pensioni. Con un obiettivo preciso: evitare il ritorno dal 1° gennaio della Legge Fornero in forma integrale una volta conclusa a fine dicembre l’esperienza di Quota 102”. Il quotidiano di Confindustria aggiunge che “al momento i tecnici dell’esecutivo starebbero ragionando su un pacchetto di misure da 1,5-2 miliardi, che includerebbe il prolungamento di Opzione donna e di Ape sociale e l’intervento chiamato a prendere il posto di Quota 102, anche se l’ipotesi di una sua proroga di un anno resta in campo”. Resta però da capire quale sarà l’esito del confronto tra Governo e sindacati in programma nello stesso giorno del Consiglio dei ministri.

LE IPOTESI DI QUOTA 103

L’incontro tra il ministro del Lavoro Calderone e le parti sociali sarà utile anche per capire se potrà andare avanti l’ipotesi di incentivare, tramite decontribuzione, alcuni lavoratori che decidessero di restare al lavoro nonostante abbiano maturato i requisiti per l’ingresso in quiescenza. Un’ipotesi di cui hanno parlato sia Matteo Salvini che Claudio Durigon, da applicare ad alcune categorie come i medici. Il Sole 24 Ore ricorda, infine, che sul tavolo c’è anche l’ipotesi di passare da Quota 102 a Quota 103 con due diverse modulazioni: 41 anni di contributi e 62 di età, oppure 40 anni di contributi e 63 di età. In quest’ultimo caso sparirebbe però ogni possibile riferimenti alla Quota 41 cui la Lega ha fatto continuo riferimento negli ultimi mesi.

