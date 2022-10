RIFORMA PENSIONI 2022/ Il problema del mancato turnover in sanità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ALLARME SUI PEDIATRI NEL LAZIO

L’edizione romana di Repubblica lancia l’allarme: “Mancano pediatri. A Roma sono pochi e anziani. E quel che è peggio sono decine quelli che stanno per andare in pensione senza che, prima del 2025, ne entrino in servizio altri. Una situazione difficilissima tanto nella capitale quanto negli altri centri del Lazio, in un momento in cui i medici convenzionati con le Asl, che si occupano dei più piccoli, sono fondamentali anche per far fronte alla pandemia”. Più nello specifico, “nel Lazio i pediatri convenzionati sono circa 700, ogni anno a decine vanno in pensione e, complici anche il contestato numero chiuso alla Facoltà di medicina e i problemi per entrare in specializzazione, prima che le Aziende possano contare su nuovi professionisti passerà del tempo. Troppo”.

IL PROBLEMA DEL MANCATO TURNOVER IN SANITÀ

Anche se “la piaga è comune alle diverse regioni italiane”, il “Lazio ha già visto quest’anno andare in pensione 29 professionisti, a cui ne seguiranno 49 l’anno prossimo, 57 nel 2025 e ben 78 nel 2025. Previsti poi pensionamenti di 73 pediatri nel 2026, 80 nel 2027 e 61 nel 2028. Senza che, a quanto pare, arrivino sostituti. Abbastanza per far temere un collasso del sistema”. Teresa Rongai, Segretario provinciale della Federazione italiana medici pediatri di Roma, spiega che “ad aprile sono state individuate 32 zone carenti dopo che sono andati in pensione una trentina di colleghi. Ma il turnover non c’ è. Fino al 2025 avremo tutte uscite e poche entrate. Poi, forse, vi sarà una pletora di specialisti tra il 2025 e il 2026”. Insomma, i pensionamenti continuano a rappresentare un problema per la sanità.

