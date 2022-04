RIFORMA PENSIONI 2022/ Il problema di Quota 100 irrisolto da Quota 102

RIFORMA PENSIONI 2022, L’ANALISI DI DE NICOLA

In un intervento pubblicato su Affari & Finanza, l’inserto economico di Repubblica, Alessandro De Nicola evidenzia quanto sia difficile allargare i cordoni della borsa pubblica in Italia, come chiedono praticamente tutti i partiti, in un momento in cui il rendimento dei titoli di stato è in rialzo.

Dato che non sarebbe consigliabile aumentare le tasse, per reperire le risorse necessarie sarebbe importante “impostare una seria spending review”. E De Nicola ricorda come le misure che più hanno inciso sulla spesa pubblica, a parte i ristori erogati per la crisi da Covid, sono state il Reddito di cittadinanza e Quota 100, “marchi di fabbrica del governo gialloverde, il Conte 1.

RIFORMA PENSIONI 2022, IL PROBLEMA IRRISOLTO DA QUOTA 102

Oltre a riportare alcuni dati che mostrano “l’incongruità” della misura bandiera di M5s, l’autore dedica un passaggio alla misura di riforma pensioni varata nel 2019. “Quanto a Quota 100 (possibilità di andare in pensione a 62 anni di età e 38 di contributi) non c’è molto da dire: nonostante le adesioni siano state meno del previsto, l’impatto fino al 2028 è stato stimato dall’Osservatorio della Corte dei Conti Pubblici in circa 30 miliardi e per ogni 100 lavoratori andati in pensione ne sono stati assunti solo 40.

Una politica sprecona e anti-sociale (abbiamo bisogno di persone anziane attive) cui la riforma delle pensioni con Quota 102 non porrà rimedio, ma solo un pieno ritorno al sistema contributivo o con un’uscita più libera ma che comporti una riduzione attuariale calcolata non solo sulla quota contributiva ma sull’intera pensione (pure la parte ancora retributiva): è la proposta avanzata dagli economisti Tito Boeri e Roberto Perotti”.

