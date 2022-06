RIFORMA PENSIONI 2022/ Il problema di tutte le categorie professionali

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SIDDI

Il Presidente di Confindustria Radio Televisioni, Franco Siddi, già presidente e segretario generale della Fnsi, oltre ad essere stato Consigliere di amministrazione della Rai, intervistato da giornalistitalia.it spiega che “è di tutta evidenza che, nell’epoca moderna che viviamo, nessuna categoria da sola è in grado, con la sola contribuzione diretta dei propri iscritti, di assicurare pensioni future di garanzia.

Nel tempo in cui molte categorie tradizionali scompaiono e altre nascono, interi gruppi professionali e sociali con questa soluzione non avrebbero mai una pensione definita”. E ricorda, quale esempio, “che se i poligrafici non avessero avuto la base della previdenza obbligatoria pubblica”, oggi “non avrebbero diritto ad altro che alla misera pensione sociale, indipendentemente dall’ammontare dei significativi contributi versati negli anni della grande occupazione”.

RIFORMA PENSIONI, IL PASSAGGIO DELL’INPGI 1 ALL’INPS

Secondo Siddi, “i sistemi pubblici devono garantire le certezze essenziali di reddito differito (nelle pensioni) in un’equa visione delle aspettative e delle garanzie sociali assicurate durante l’attività lavorativa. Il sistema, in parte misto (pubblico-privato), scelto dallo Stato negli anni Novanta per alcuni settori, e particolarmente per il giornalismo, pone lo Stato al centro di questo sistema di garanzie e di responsabilità. La chiarezza sulle regole del sistema sociale è fondamentale non solo per i lavoratori, ma anche per chi promuove e organizza il lavoro, come le imprese pubbliche, private o sociali che siano”. Va ricordato che tra le misure di riforma pensioni contenute nella Legge di bilancio vi è anche il passaggio dell’Inpgi 1 all’Inps.

