RIFORMA PENSIONI 2022/ Il rischio da scongiurare per donne e giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GALLETTI

Angiolo Galletti, Presidente dell’Anap-Confartigianato di Arezzo, si augura che il tema della riforma delle pensioni “non sia solamente uno slogan di questa campagna elettorale balneare, ma una priorità per il prossimo Governo”, anche perché occorrerebbe che le istituzioni si facessero carico del problema dei pensionati che ricevono un assegno basso. “All’interno della povertà pensionistica, sono sempre le donne ad essere ripetutamente penalizzate: hanno avuto un allungamento della vita lavorativa per allinearla a quella degli uomini, andando in pensione più tardi di quanto si aspettassero al momento in cui entrarono nel mercato, pur avendo lavorato meno a lungo e tipicamente meno ore, ad una paga oraria/settimanale inferiore a quella degli uomini”, ricorda Galletti.

IL PROBLEMA DEI FUTURI PENSIONATI POVERI

Il Presidente dell’Anap-Confartigianato di Arezzo sottolinea poi che “il problema dei futuri pensionati poveri si intreccia già oggi con il problema della sostenibilità del sistema pensionistico nel medio periodo”. Infatti, “la struttura demografica della popolazione italiana ci mostra come l’onda dei baby boomers stia arrivando alla pensione e come, per contro, la base contributiva si stia restringendo”. Tutto questo significa che“quand’anche le politiche di contrasto alla denatalità risultassero efficaci, i benefici di nuovi contribuenti che entrano nel mercato del lavoro si verificheranno tra 20-25 anni”. Un problema, quindi, per nulla irrilevante che rischia di pesare moltissimo sul futuro del sistema pensionistico del nostro Paese.

