RIFORMA PENSIONI 2022/ Il ritorno alla Legge Fornero da evitare (ultime notizie)

Giulia Tindaro, Segretario responsabile della Uil Pensionati Stu Appia, in merito alla annosa questione della riforma pensioni evidenzia che negli ultimi 15 anni i pensionati hanno subito una perdita del potere d’acquisto del 33%. “Da ciò ne deriva una situazione preoccupante che gli anziani non possono più sostenere” e per questo è necessario adeguare “i meccanismi di calcolo Icef salvaguardando le pensioni più povere e il potere d’acquisto degli anziani. La domanda sulla povertà degli assegni dei pensionati sorge spontanea, perché le pensioni corrispondono a meno di 1.000 euro netti”, sono le parole della sindacalista riportate da ilgazzettinobr.it. Tindaro evidenzia anche la necessità di varare una vera riforma delle pensioni, “il cui dibattito è rimasto sospeso con la guerra”.

La sindacalista fa infatti notare che mancano “nove mesi alla fine di quota 102, con il rischio del ritorno alla riforma pensioni targata Fornero in assenza di soluzioni alternative, quando sarebbe possibile accettare indicazioni che coniugano sostenibilità e flessibilità previdenziale, che non sia punitiva per le categorie più deboli, in particolare per chi svolge lavori gravosi e chi ha iniziato a lavorare in età molto giovane. Il vantaggio sarebbe soprattutto verso la crescita occupazionale, in particolare verso il milione di giovani del Sud soprattutto laureati che sono stati costretti a spostarsi dal proprio paese alla ricerca di un posto di lavoro e per formare una famiglia propria, lasciando soli i genitori anziani ormai di età avanzata, persone sole e ammalate senza poter avere il conforto di un figlio cresciuto con sacrifici e tanto amato”.

