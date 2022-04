RIFORMA PENSIONI 2022/ Il sistema a bonus e penalizzazioni di Marino (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA DI MARINO

Mauro Marino, in un articolo pubblicato su pensionipertutti.it, torna sulla sua proposta di riforma delle pensioni basata su una flessibilità a partire dai 62 con una penalizzazione dell’1,5% per ogni anno di anticipo rispetto ai 66 anni, che diventerebbe la nuova soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

L’esperto previdenziale ritiene che oltre a una penalizzazione per chi va in pensione prima occorrerebbe introdurre anche un “bonus” sempre pari all’1,5% per ogni anno in cui si decide di continuare a lavorare dopo i 66 anni. “Questo discorso della permanenza facoltativa oltre il limite ordinario di pensionamento, anche se all’apparenza può sembrare una provocazione parlando di flessibilità in uscita, in realtà si dimostra un’argomentazione molto valida perché metterebbe l’Esecutivo con le spalle al muro”, scrive Marino.

OPZIONE DONNA RESA STRUTTURALE

La spiegazione di questo suo convincimento viene fornita subito dopo: se si concede la possibilità di anticipare il pensionamento, si dovrà pagare per più anni un assegno pensionistico, mentre al contrario posticipare il pensionamento comporta un’erogazione di durata inferiore. “Un’ultima considerazione sempre contenuta nella proposta è quella di godere di un bonus di nove mesi per ogni figlio con un massimo di due. Con i dati spaventosi del 2021 sulla natalità in Italia scesa a meno di 400.000 nati, dato più basso da 150 anni, è il minimo, oltre a rendere definitiva Opzione Donna che un Paese civile e moderno possa fare per le donne che, di fatto, svolgono da sempre il lavoro in ufficio, il lavoro a casa e il lavoro di cura”, aggiunge poi l’esperto previdenziale.

