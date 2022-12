RIFORMA PENSIONI 2022/ Il sistema della Quote destinato a scomparire (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MAZZAFERRO

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Carlo Mazzaferro evidenzia che per una riforma che affronti “in maniera strutturale i temi aperti nel cantiere delle pensioni, c’è ancora tempo. Del resto, a ormai più di 25 anni dall’approvazione della riforma contributiva del 1995, molti sono i governi che anche in passato si sono occupati di agire al margine della nuova normativa. L’obiettivo, spesso, è stato quello di individuare situazioni particolari, eccezioni giustificate dalla congiuntura, per le quali i principi del 1995 non venivano considerati corretti e per rinviare a una data futura la transizione definitiva al sistema contributivo. Per aggredire la spesa e il suo corpaccione sempre crescente, poi, le modifiche all’indicizzazione sono state un veicolo efficace e poco trasparente”.

IL FUTURO DELLE QUOTE

L’economista spiega anche che con il passare del tempo “le quote retributive nelle prestazioni dei neo-pensionati si esauriscono”. Dunque, tra non molto “la questione della flessibilità in uscita smetterà di creare preoccupazioni al bilancio pubblico. A quel punto, le quote non serviranno più per regolamentare le uscite. L’età di pensionamento sarà indicizzata alle dinamiche dell’aspettativa di vita e la grande parte dei lavoratori potrà accedere al pensionamento in una forchetta, ragionevolmente, compresa tra i 65 e i 70 o più anni. Sarà un sistema pensionistico nel quale l’adeguatezza delle prestazioni per i futuri pensionati risulterà fortemente dipendente dalla presenza di carriere contributive lunghe e continue e da età di uscita dal mercato del lavoro molto superiori a quelle attuali”.

