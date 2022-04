Riforma pensioni 2022/ In bilico: cosa succede se Draghi non decide nulla

Riforma pensioni 2022: ritorno alla Fornero?

La riforma pensioni prevista per il 2022 potrebbe sfumare da un momento all’altro. Dopo tanto tempo di attesa, prima i problemi dovuti alla pandemia e adesso quelli per la guerra in Ucraina, il Governo Draghi avrebbe messo in secondo piano la possibilità di attuare una nuova riforma.

Al di là dei problemi effettivi, qualcuno crede che Mario Draghi stia solo temporeggiando, dato che non molto tempo fa il premier era sempre più intenzionato a voler retrocedere alla Riforma pensioni della Fornero per motivi prettamente economici.

Riforma pensioni 2022: cosa succede in caso di ‘stallo’ ?

La domanda che molti si pongono sulla riforma pensioni per il 2022 è sempre la stessa: “che cosa accadrebbe nel momento in cui non venisse presa alcuna decisione?”.

Una situazione di stallo e dunque senza alcun intervento risolutivo, farebbe quello che attualmente sta tenendo in piedi l’attuale riforma pensionistica. Opzione donna, Ape sociale, e Quota 102, potrebbero essere soltanto un lontano ricordo.

Con la Riforma pensioni della Fornero si tornerebbe alla pensione a 67 anni d’età (purché si siano versati almeno vent’anni di contributi) e pensione anticipata prevista per chi ha versato 42 anni (41 anni per le donne) e 10 mesi di contributi.

Le uniche leggi che rimarrebbero in vigore sono due:

Pensioni contributive: valide per i soggetti che hanno iniziato a lavorare a partire dal 1996; Quota 41: tutti i lavoratori precoci che vengono inclusi nei profili di tutela.

Riforma pensioni 2022: l’esecutivo si rifiuta di ‘lavorarci’

Il potere esecutivo italiano sembrerebbe sempre più convinto a ritardare la decisione riguardo la riforma pensioni 2023. Il motivo come è stato annunciato è perlopiù economico. I conti dello Stato italiano sono in rosso, dunque un cambiamento attuale sulla previdenza sociale conseguirebbe più rischi che vantaggi.

Indipendentemente dalla proposta previdenziale, il Governo Draghi ha fatto presente che sarebbe impossibile poter accontentare tutti i lavoratori, motivo per cui qualcuno resterebbe comunque scontento.

Secondo degli esperti di economia aziendale, sarebbe meglio per il 2023, attuare la Riforma delle Pensioni pensando a prorogare l’Opzione Donna, la Quota 102 e l’Ape sociale. I sindacati dall’altra parte, desiderano la flessibilità a 62 anni, situazione che metterebbe in difficoltà l’economia italiana, intoccando i conti pubblici.

Proroghe a parte, sarebbe meglio mantenere tutto così come si trova anche per l’anno successivo (2023), cercando di apportare delle migliorie in maniera graduale, soprattutto dopo che la situazione economica sarà migliorata (con minor inflazione e più materie prime).

