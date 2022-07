RIFORMA PENSIONI 2022/ Incontro Governo-sindacati, le parole di Landini e Sbarra

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI

Domani è in programma un incontro tra Governo e sindacati e Maurizio Landini, come riporta collettiva.it, intervistato da Sky Tg24 ha detto che “l’Italia ha bisogno di una riforma fiscale vera, e anche una riforma delle pensioni. Noi vogliamo una pensione di garanzia che riconosca anche i tempi di mancato lavoro, di formazione, così come le differenze tra i lavori e il lavoro di cura”. Secondo il Segretario generale della Cgil, vanno poi affrontati altri temi importanti. La cosa importante da tenere presente, ha aggiunto, è che i” pensionati, i lavoratori e i giovani che noi rappresentiamo, hanno però il diritto di essere ascoltati, a partire da oggi, non a ottobre quando verrà scritta la finanziaria”. Dunque, bisogna entrare nel vivo del confronto non troppo in là nel tempo.

LE RICHIESTE DELLA CISL

Il Segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, nelle conclusioni del Comitato esecutivo del sindacato svoltosi a Roma nei giorni scorsi, ha evidenziato che “servono misure immediate di sostegno al reddito per le famiglie in difficoltà e per aumentare salari e pensioni. Occorre rilanciare gli investimenti pubblici e privati, governare la transizione digitale, ecologica, industriale e riforme strutturali da declinare in un grande accordo che punti alla coesione sociale, alla difesa dell’occupazione, alla ripartenza di consumi, della domanda aggregata, della produttività, all’innalzamento delle competenze e l’accelerazione degli interventi legati al Pnrr, specialmente nel Mezzogiorno. Va poi immediatamente fatto partire il tavolo politico per negoziare nei prossimi mesi la riforma del sistema previdenziale e la riduzione delle tassazione fiscale sui redditi dei lavoratori e pensionati”.

