RIFORMA PENSIONI 2022/ La Cgil chiede interventi su indicizzazioni e 14a

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI

Il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini, come riporta centropagina.it, ha detto che “stiamo chiedendo che l’Italia si batta per cambiare anche le logiche europee del patto di stabilità, perché è necessario che in tutta Europa ci si renda conto che l’austerità va superata, dall’altra parte c’è bisogno di fare un provvedimento, con uno scostamento più ampio dei 5 miliardi previsto, perché l’aumento delle bollette, l’aumento dei prezzi e l’inflazione che si è determinata, stanno determinando una situazione non sostenibile per chi lavora, per chi ha una pensione, per chi deve mandare dei figli a scuola.

È necessario fare dei provvedimenti che vadano in questa direzione che vuol dire in poche parole, trovare la forma e il modo di aumentare il netto in busta paga e nelle pensioni per poter arrivare alla fine del mese”.

LE RICHIESTE DELLA CGIL

Restando in casa Cgil, radiortm.it riporta le conclusioni dell’esecutivo provinciale di Ragusa. Il sindacato evidenzia in particolare che “le risorse e gli obiettivi delle prossime misure contenuti nella bozza di Def non colgono le reali necessità di lavoratori e pensionati. Le risorse individuate (5 miliardi di euro) sono poche per far fronte a misure straordinarie. È necessario uno scostamento di bilancio per il quadro che si sta delineando davanti ai nostri occhi”. Per questo, occorre “aumentare il valore e la platea dei beneficiari della c.d. “quattordicesima” per i pensionati” e “indicizzare, almeno per quest’anno, la detrazione per lavoro e pensioni. Si potrebbe agire già a giugno, incrementando la detrazione secondo le previsioni Istat sull’inflazione”.

