RIFORMA PENSIONI 2022/ La Cisl ricorda l’importanza di superare la Legge Forner

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TURRI

A Taranto si è tenuto il Consiglio territoriale della Fnp-Cisl Taranto Brindisi, cui ha partecipato anche il Segretario generale regionale Filippo Turri, il quale, come riporta brindisisera.it, ha ricordato che “se, dopo anni di mancato dialogo, oggi il confronto con il Governo Draghi meritoriamente prosegue e già alcuni risultati sono evidenti, dalla perequazione delle pensioni alla minore tassazione Irpef, fino alla revisione dell’iniziale impostazione della Finanziaria 2022 e al Decreto sostegni, c’è ancora molta materia su cui discutere, dalla riforma delle pensioni per il superamento della Legge Fornero, al fisco, alla non autosufficienza. Altra priorità rimane il lavoro e la crescita economica del Paese, entrambi penalizzati dalla pandemia e dalla guerra”.

PREVISIONI ITALIA/ Lo "scenario giapponese" che si può ancora evitare

L’ANALISI DI MANZOTTI

Restando in casa Cisl, il Segretario generale umbro, Angelo Manzotti, ha evidenziato, come riporta l’edizione locale della Nazione, la necessità di fronte all’aumento dell’inflazione che erode il potere di acquisto degli italiani, “intervenire per tutelare e mettere al riparo le retribuzioni e le pensioni. Per raggiungere questo obiettivo vanno ridotte le aliquote e le imposte. Diventa urgente un confronto con le amministrazioni locali al fine di monitorare e non aumentare le tariffe locali. Auspichiamo un nuovo accordo sulla politica dei redditi e la diffusione della contrattazione di secondo livello. Aumentando i salari e riducendo il cuneo fiscale sarà possibile incrementare la produttività e favorire la sua redistribuzione”.

REPOWER EU/ Le illusioni da evitare su indipendenza e transizione energetica

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

DRAGHI vs PARTITI/ La tentazione di una resa dei conti estiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA