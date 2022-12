RIFORMA PENSIONI 2022/ La domanda chiave dei pensionati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA DOMANDA DEI PENSIONATI

In un articolo pubblicato su formiche.net, Giuseppe Pennisi scrive che “i pensionati sono consapevoli del grave stato della finanza pubblica italiana e delle incertezze del quadro internazionale ma si chiedono perché un governo eletto, in gran misura, grazie ai loro voti (e a una campagna che hanno fatto per più di cinque anni) sembri accanirsi sulla loro categoria, mentre si avvantaggiano i lavoratori autonomi (con l’aumento del limite di reddito a cui applicare la flat tax) e dei dipendenti a reddito medio-basso (sino a 20.000 euro). Non solo l’accanimento è unicamente sui pensionati Inps (peraltro la grandissima maggioranza) perché le casse autonome rimaste private sono esentate da quelli che vengono considerati ‘nuovi tagli'”.

I DATI DI INARCASSA E CASSA COMMERCIALISTI

Intanto, come riporta Ansa, Inarcassa ha varato il budget 2023 e ritiene che il bacino di architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti “a fine 2022 conterà circa 176.800 soggetti, in aumento dell’1,6% sul 2021” e “l’incremento del numero dei pensionati risulta in linea con le proiezioni del Bilancio tecnico e dovrebbe attestarsi a fine anno a 43.000, raggiungendo, per fine 2023, 46.000 unità”. Anche la Cassa dottori commercialisti ha approvato il budget 2023 e stima una crescita del numero di professionisti iscritti “pari a circa 74.500, di cui circa 6.000 pensionati attivi, con un incremento dell’1,6% rispetto alla previsione aggiornata a fine 2022″. Quest’anno i conti dovrebbero chiudersi con “un avanzo pari a 331 milioni, cifra che è previsto salga a 548 milioni, nel 2023”.

