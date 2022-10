RIFORMA PENSIONI 2022/ La domanda sul contratto di espansione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI SUL CONTRATTO DI ESPANSIONE

Il contratto di espansione viene accostato ai prepensionamenti, e per questo associato alle misure di riforma delle pensioni, dato che può essere utilizzato per quei lavoratori che siano al massimo a 5 anni dal traguardo pensionistico. Il Sole 24 Ore evidenzia che “i dati del ministero del Lavoro confermano il maggiore utilizzo di questo strumento da parte delle imprese: nel 2021 erano stati siglati 40 accordi per 11.430 lavoratori, dato superato nei primi nove mesi di quest’anno, visto che fino a settembre si registrano 37 accordi per 33.927 lavoratori”. Del resto con la Legge di bilancio 2022 è stato previsto un ampliamento della platea delle imprese che potevano utilizzare tale strumento e dunque non è da escludere che il nuovo Governo possa muoversi nella stessa direzione.

LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARLO

Va tuttavia ricordato che il contratto di espansione si può utilizzare (nelle imprese – o aggregazioni stabili di esse – con almeno 50 dipendenti) nei “processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività e per la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego. Lo strumento prevede anche l’assunzione di nuove professionalità, in un processo mirato di ricambio generazionale”. Il quotidiano di Confindustria ricorda anche che non si tratta di “uno strumento a regime e mantiene ancora la natura di misura sperimentale”. Vedremo cosa deciderà di fare il nuovo Esecutivo in materia.

