RIFORMA PENSIONI 2022/ La flessibilità che passa dall’Ape sociale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL WORKSHOP AL CNEL

Come ricorda pensionioggi.it, lo scorso 24 giugno al Cnel si è tenuto un workshop dal titolo “Giustizia previdenziale. Come riformare pensioni e welfare”, dal quale è emersa la necessità di una riforma delle pensioni che introduca “una pensione contributiva di garanzia che diminuisca le disuguaglianze, un Ape sociale strutturale a carico dello Stato che permetta un accompagnamento alla pensione in concomitanza all’allungamento dell’aspettativa di vita e, soprattutto, un sistema di paletti alla flessibilità che rimanga comunque all’interno del sistema contributivo. Sistema contributivo che non deve essere stravolto ma che contempli un costo individuale adeguato e proporzionale al beneficio per chi vuole usufruire delle uscite anticipate”.

LA PROPOSTA SULL’APE SOCIALE

Tra le proposte emerse vi è quella di Gianfranco Santoro, che mira a “potenziare l’Ape sociale, quale intervento di flessibilità in favore di lavoratori svantaggiati”. Si tratterebbe di renderlo strutturale e di allargare la platea dei beneficiari “per esempio, ai lavoratori autonomi che ora non sono inclusi pur svolgendo la stessa attività lavorativa degli attuali beneficiari. C’è poi il suggerimento di rendere meno stringenti i requisiti di accesso per i lavoratori a tempo determinato che invece di essere 18 mesi negli ultimi 36 potrebbero ammorbidirsi per far confluire quelle categorie che più marginalmente partecipano al mercato del lavoro”. In generale, al posto delle quote, si “suggerisce un sistema uniforme per tutti, a prescindere dall’inizio dell’attività lavorativa, con l’introduzione dell’opzione al sistema di calcolo contributivo per i lavoratori ‘misti’”.

