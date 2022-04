RIFORMA PENSIONI 2022/ La mossa cruciale sull’occupazione delle donne

RIFORMA PENSIONI 2022, LE PAROLE DI DE VIVO (INPS)

Uno dei problemi del mercato del lavoro che si riverbera poi sul tema della riforma pensioni riguarda il divario di genere. Come spiega all’agenzia Dire Maria Giovanna De Vivo, presidente del comitato unico di garanzia dell’Inps e direttrice regionale della Campania nell’ambito pubblico avviene un fenomeno quasi paradossale: “Più donne che lavorano rispetto agli uomini con retribuzioni, però, molto più basse e sono impegnate nell’ambito della sanità, dell’istruzione, dell’assistenza. Retribuzioni più basse significano anche pensioni in futuro più basse. Il divario retributivo complessivo è del 43% in Italia, dove scende un po’ sulla retribuzione oraria perché è vietato prevedere una retribuzione diversa a parità di qualifica, a fronte del 39% nell’Unione europea”.

IL CONSULENTE DELLA RIFORMA PENSIONI SUL SITO INPS

De Vivo ricorda che “avere più donne nel mercato del lavoro fa sì anche che si sostenga meglio il sistema pensionistico e quello della previdenza così come fare figli per scongiurare il rischio di una società in decadenza”. Sempre in tema di Inps, il direttore generale Vincenzo Caridi ha spiegato ad Adnkronos che sul sito istituzionale è stato messo a disposizione il consulente della riforma pensioni, “un servizio che intercetta i diritti inespressi, mirato a proporre le prestazioni accessorie ai pensionati che ne hanno diritto ma non hanno presentato la relativa domanda”. Un servizio che sembra funzionare dato che, come aggiunge Caridi, “il consulente delle pensioni ha già individuato una platea di 300.000 utenti portatori di diritti inespressi”.

