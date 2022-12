RIFORMA PENSIONI 2022/ La necessità di “liberare” la Legge Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI PEDRETTI

Ivan Pedretti ha scritto il libro “Perennial” che verrà presentato nei prossimi giorni. Collettiva.it ne ha pubblicato un estratto. Il Segretario generale dello Spi-Cgil ritiene l’attuale sistema previdenziale obsoleto rispetto alle nuove dinamiche del mercato del lavoro, e occorrerebbe cercare di “rendere più stabile, più retribuito e più tutelato il lavoro per le nuove generazioni. È questa la condizione fondamentale perché l’intero sistema regga sul piano finanziario, economico e sociale”. Per ottenere questo obiettivo si potrebbe fissare un salario minimo “come ci chiede d’altronde da tempo l’Europa” e “spetterebbe poi ai sindacati contrattare nei territori o nelle filiere produttive forme di premialità graduali per i lavoratori”.

Secondo Pedretti occorre anche liberare la Legge Fornero “dai vincoli che rendono così rigida l’uscita dal lavoro per dare la possibilità, a chi ne ha il desiderio o la necessità, di andare in pensione, anche se ha maturato un reddito inferiore al minimo previsto”. Inoltre, il sindacalista ritiene che bisognerebbe anche “pensare a come tutelare i soggetti più fragili del sistema previdenziale”. Anche perché “in Italia ci sono centinaia di migliaia di lavoratori tra i 35 e i 45 anni rimasti inghiottiti nel precariato: sono le partite Iva, i lavoratori stagionali, quelli sottopagati. Se lo Stato non si occupa di queste persone, e subito, questi lavoratori saranno destinati inevitabilmente a diventare dei pensionati poveri”.

