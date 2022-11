RIFORMA PENSIONI 2022/ La necessità di rendere equo il sistema contributivo

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MARGIOTTA

Secondo Angelo Raffaele Margiotta, “i contributi pubblici versati dai lavoratori devono essere rivalutati in modo equo. Cosa che non avviene oggi perché sono legati all’andamento del Pil. E che c’entra il Pil con la rivalutazione dei contributi dei lavoratori?”. Per il Segretario generale della Confsal, “tutto il sistema contributivo deve essere reso più equo”. “Si deve mettere mano anche sulla restituzione dei contributi con l’assegno stesso quando i lavoratori vanno in pensione, il frazionamento legato all’aspettativa di vita deve essere più equo e non ‘truccato'”. Interpellato da Adnkronos/Labitalia, il sindacalista commenta anche la misura di riforma delle pensioni nota come Quota 41 ed esprime un giudizio su Opzione donna.

Riforma pensioni 2023/ Giorgia Meloni propone un incentivo per chi posticipa l'uscita

IL COMMENTO A QUOTA 41 E OPZIONE DONNA

Dal suo punto di vista, Quota 41 “non è la soluzione al problema delle pensioni. E poi, se vogliamo fissare una quota per l’uscita dal lavoro, dobbiamo ricordarci che non sono ‘valide’ per tutti, perché ci sono lavori usuranti e gravosi che non permettono ai lavoratori di arrivare a quel numero di anni di lavoro. E quindi se ne deve tenere conto nello stabilire la quota”. Quanto a Opzione donna, per “come è costruita, si fa un ricatto, un’estorsione alle lavoratrici. Si dice loro: vai prima in pensione ma rinuncia alla quota retributiva della pensione. È inaccettabile”. Di fatto “per le lavoratrici è il prezzo da pagare per andare in pensione”, anche perché si tratta di “lavoratrici che sono impossibilitate a lavorare perché altrimenti continuerebbero a farlo piuttosto di subire queste decurtazioni”.

Riforma pensioni 2023/ Giorgia Meloni vuole facilitare l'uscita dal lavoro

