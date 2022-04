RIFORMA PENSIONI 2022/ La novità per gli assegni di reversibilità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PUNTO SULLA REVERSIBILITÀ

Adnkronos ha cercato di fare il punto sulle pensioni di reversibilità. Non c’è al momento alcun provvedimento di riforma delle pensioni che le riguardi, ma “le varie sentenze dei tribunali e della Corte costituzionale (come quella di inizio aprile 2022), hanno disegnato un quadro piuttosto ampio di beneficiari”. Anzitutto va ricordato che “la pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti. La pensione di reversibilità è pari a una quota percentuale della pensione” del defunto. “La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data del decesso”.

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

E veniamo all’ultima sentenza della Corte Costituzionale, che, come ricorda il sito di Sky Tg24, qualche giorno fa “ha stabilito che la pensione di reversibilità dei nonni deve essere concessa non solo ai nipoti minorenni, ma anche ai maggiorenni orfani dei genitori e inabili al lavoro”. La domanda per la pensione di reversibilità “deve essere presentata online all’Inps attraverso il servizio dedicato. Oppure attraverso il contact center e gli enti di patronato e intermediari”. “L’importo della pensione di reversibilità è una quota percentuale che varia a seconda del grado di parentela del superstite e del numero di beneficiari”. Si va dal 30% al 100% delle pensione percepita dal defunto.

