RIFORMA PENSIONI 2022/ La novità per il pagamento dell’“accompagno” (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL MESSAGGIO INPS “IGNOTO” MA IMPORTANTE

Avvenire dedica un articolo a un messaggio dell’Inps molto importante ma che è finito tra “i messaggi ‘ignoti’ (quelli non pubblicati sul suo sito)” e che riguarda “i numerosi cittadini interessati ai sussidi economici per l’invalidità civile”. Come spiega Vittorio Spinelli, “la nota dell’ente, inspiegabilmente destinata ai soli uffici locali, riguarda l’indennità di accompagnamento, detta comunemente ‘accompagno’, riservata agli invalidi che secondo la Commissione medica dell’Inps non sono in grado di camminare o compiere da soli gli atti quotidiani della vita” e che “quest’anno spetta nell’importo di 525,17 euro mensili e senza alcun collegamento con i redditi personali. Il pagamento veloce viene ora esteso ad una fascia di cittadini che finora non beneficiava della liquidazione automatizzata”.

GLI EFFETTI PER GLI INVALIDI CIVILI

In particolare, “si tratta degli invalidi civili che hanno superato i 67 anni (cosiddetta ‘fascia 42’) e che attendono l’accompagno già richiesto dallo scorso anno. Oltre a questo gruppo, la procedura in automatico è ora attiva anche per i cittadini il cui verbale positivo di invalidità riporta una data di revisione e, inoltre, per coloro che sono esentati dalla visita di controllo sullo stato invalidante per la presenza di gravi patologie (neoplasie, insufficienza cardiaca o respiratoria, perdite anatomiche ecc.)”. Spinelli ricorda che “le domande per l’indennità scartate dal processo automatizzato possono essere sottoposte ad una ulteriore istruttoria a cura degli operatori di sede” e che “sono oltre 2 milioni e 200 mila le indennità in carico all’Inps (dati del Rendiconto 2020), delle quali il 70% riconosciuto oltre i 65 anni di età”.

