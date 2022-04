RIFORMA PENSIONI 2022/ La pace fiscale per aumentare gli importi degli assegni

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

Secondo il Segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, come riporta secolo-trentino.com, “è importante che il premier Draghi abbia indicato alle parti sociali l’obiettivo di un patto sociale, una strada auspicata da tempo dalla Cisl, per accelerare gli investimenti pubblici e privati, difendere i salari e le pensioni dalla fiammata inflazionistica, puntare alla qualità e stabilità del lavoro. La sfida è sostenere subito il potere d’acquisto ed i consumi senza far ulteriormente crescere l’inflazione. Non dobbiamo consegnarci ad automatismi demagogici o ad interventi legislativi sul salario che non farebbero che peggiorare la situazione. Bisogna lavorare ad una nuova politica dei redditi che metta al centro le ragioni della crescita e della sua distribuzione”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ La petizione per dare contributi all'alternanza scuola-lavoro

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA DI SALVINI

Matteo Salvini, intanto, in un’intervista ad affaritaliani.it, lancia la proposta di una nuova rottamazione delle cartelle fiscali. Il leader della Lega ricorda che al momento ci sono “140 milioni di cartelle in attesa di partire, 15 milioni di italiani con almeno una cartella pendente, più di 1.000 miliardi di euro da incassare, che con questa crisi economica, dopo anni si pandemia e mesi di guerra, non verranno mai incassati”. Inoltre, “l’80% delle cartelle sotto i 1.000 euro e solo lo 0,2% delle cartelle è sopra i 100.000 euro. Con una straordinaria e necessaria pace fiscale, dopo gli anni duri del Covid e con la guerra purtroppo alle porte, il governo aiuterebbe milioni di famiglie e imprese, e soprattutto incasserebbe miliardi che potrebbe usare per tagliare tasse e aumentare stipendi e pensioni”.

SCENARIO UE/ L'Italia resta in trappola tra Bce e debito

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

36 ANNI DOPO CHERNOBYL/ Il pragmatismo che serve per dare energia all'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA