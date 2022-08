RIFORMA PENSIONI 2022/ La scarsa fiducia degli italiani sul futuro assegno

RIFORMA PENSIONI, LA SCARSA FIDUCIA DEGLI ITALIANI

Dal Retirement Perception Index, elaborato da Alight Solutions, fornitore leader di soluzioni digitali integrate per il capitale umano e il business, in collaborazione con l’Università di Granada (con interviste in Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi), emerge che in Italia, sulla base del campione analizzato, meno del 40% degli intervistati “ripone molta fiducia nella possibilità di ricevere una pensione al termine della carriera lavorativa; il 25,5% ripone una fiducia molto bassa nella possibilità di ricevere un importo che gli permetterà di mantenere il proprio tenore di vita, dovuto probabilmente al fatto che il 68% degli italiani intervistati percepisce una retribuzione inferiore ai 30.000€ (35% tra i 20.000€ e i 30.000€ e 33% sotto i 20.000€)”.

I RISULTATI DELL’INDAGINE

Dall’indagine emerge anche che nel nostro Paese “l’attenzione ai contributi è elevata, in particolare il 64,5% degli intervistati mostra un interesse alto o molto alto a lavorare in aziende che versino, oltre al compenso, contributi integrativi in un piano pensionistico a conferma di quanto le aziende dovrebbero iniziare a scegliere politiche retributive che attribuiscano maggiore importanza ai piani pensionistici. Infine, la mancanza di informazioni riguardo le pensioni da parte delle aziende è un elemento che infonde insicurezza e contribuisce ad alimentare la sfiducia nei confronti del sistema pensionistico. In particolare, il 25,8% afferma di conoscere poco o molto poco il funzionamento del sistema pensionistico italiano”. Un problema di non poco conto.

