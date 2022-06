RIFORMA PENSIONI 2022/ La spinta dei medici per lavorare oltre i 70 anni

RIFORMA PENSIONI, LA MOZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Come spiega l’edizione romana di Repubblica, il consiglio regionale del Lazio “ha accolto la proposta di un gruppo di camici bianchi del San Camillo di continuare a lavorare per un altro biennio anche dopo il raggiungimento dell’ età della pensione”.

Così è nata una mozione unitaria, firmata dai capigruppo, “che ‘impegna il presidente e la giunta regionali a porre in essere tutte le iniziative (…) per consentire che il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dei dirigenti medici (…), su richiesta dell’interessato e previo parere positivo del direttore generale, possa essere prorogato di due anni rispetto alla naturale scadenza’”. E a quanto pare “intorno alla proposta dei camici bianchi sulla soglia dei settant’anni, crescono le adesioni anche nel resto d’Italia”.

RIFORMA PENSIONI, L’EMENDAMENTO “IN GIACENZA” ALLA CAMERA

Il quotidiano ricorda che “la sfida era stata lanciata all’inizio dell’anno da un gruppo di clinici eccellenti, dal cardiochirurgo Francesco Musumeci al chirurgo cardiovascolare Nicola Mangialardi. Raccolta da decine di colleghi, la proposta si era poi, via via, estesa in tutt’Italia.

Tant’è, in vista del compimento dei loro settant’anni, i camici bianchi mirano a tre obiettivi: smaltire le prestazioni rimaste al palo con il coronavirus; ovviare alla carenza di medici in corsia, avviare alla pratica clinica i giovani colleghi che dovranno essere assunti. In due parole, assistenza e formazione”. Questa proposta, però, “aspetta ancora di essere benedetta dal Parlamento con l’approvazione di un emendamento dei deputati Vito De Filippo e Roberto Morassut, da inserire nell’ articolato di una legge economica”.

