RIFORMA PENSIONI 2022/ La “troppa” spesa dell’Italia per la previdenza

RIFORMA PENSIONI, I RAPPORTI DELL'INAPP

Come riporta il sito del Sole 24 Ore, due rapporti dell’Inapp evidenziano che in Italia “si spende poco per gli investimenti sociali (in capitale umano, in servizi di cura, conciliazione, politiche attive del lavoro) e si propende per i trasferimenti monetari di natura passiva (per lo più pensioni di vecchiaia e superstiti) con un basso livello di condizionalità all’accesso”. Più nello specifico, “la spesa per i servizi e le misure di attivazione per i disoccupati rappresenta solo lo 0,2% del Pil, collocando il nostro Paese alle ultime posizioni, a fronte di un valore medio europeo dello 0,6%”, mentre abbiamo un sistema di welfare “orientato per lo più verso la spesa previdenziale che secondo l’ultimo dato Eurostat disponibile (2019), assorbiva percentuali rilevanti del Pil (oltre il 16%)”.

RIFORMA PENSIONI/ Ricalcolo con aliquota al 2,44% per le forze di polizia

RIFORMA PENSIONI, L'ALTO LIVELLO DELLA SPESA PREVIDENZIALE

Guardando ai numeri, “l’area di intervento ‘vecchiaia e superstiti’ copre il 58,3% della spesa sociale, seguita da ‘malattia/salute e invalidità’ (28,6%), ‘famiglia/figli’ (3,9%), ‘disoccupazione’ (5,7%) e ‘contrasto alla povertà ed esclusione sociale’ (3,5%). Secondo Sebastiano Fadda, Presidente dell’Inapp, nel nostro Paese “prevale un generale orientamento verso i trasferimenti monetari, e per lo più di natura previdenziale. Per molti aspetti l’Italia sembra un paese che resta indietro anche rispetto alla nuova agenda di investimento sociale dettata a livello europeo. Da questa linea non si discostano le trasformazioni che negli ultimi anni hanno dato luogo a interventi di grande rilievo, a cominciare dal contrasto della povertà”.

PENSIONI/ I "luoghi comuni" e i dati insoliti dell'Inps

