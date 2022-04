RIFORMA PENSIONI 2022/ L’adesione automatica per aiutare la previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI CAPPUCCIO (PREVIMODA)

Tra le prossime misure di riforma delle pensioni potrebbe esserci anche un nuovo semestre di silenzio-assenso per cercare di aumentare il numero di adesioni alla previdenza complementare, che risulterà sempre più importante man mano che le liquidazioni delle pensioni avverranno con il sistema contributivo pieno. Sul sito del Sole 24 Ore, Fabio Cappuccio, Direttore generale del fondo pensione Previmoda (tessile, abbigliamento, sistema moda), si chiede se questa misura da sola basterà a far capire ai lavoratori, specie più giovani, quanto sia necessaria “una pensione integrativa dato che nel momento in cui andranno in pensione percepiranno il 35/40% in meno dell’ultimo stipendio”. E la sua risposta, basata sull’esperienza degli ultimi anni, è negativa.

LE LEVE PER INCENTIVARE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

“Facendo tesoro di quanto accaduto in passato, sarebbe necessario affiancare a tale iniziativa una campagna informativa che favorisca nei luoghi di lavoro la diffusione di una cultura previdenziale e finanziaria. A mio avviso per sviluppare e incentivare veramente la previdenza complementare è necessario intervenire in maniera decisa introducendo, soprattutto per i neoassunti e i giovani, l’adesione automatica al fondo pensione collettivo di riferimento con il Tfr e la quota minima di contribuzione a carico del lavoratore e dell’azienda, prevedendo la possibilità di un eventuale recesso entro un determinato periodo”, aggiunge Cappuccio, spiegando che “altri elementi per incentivare l’adesione potrebbero essere quelli legati ad un miglioramento della leva fiscale”.

