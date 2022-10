RIFORMA PENSIONI 2022/ L’alternativa a Quota 41 e Opzione uomo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI TADDEI

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Massimo Taddei spiega che “l’introduzione di una ‘Opzione uomo’ avrebbe sicuramente il merito di permettere ai lavoratori che si sono trovati senza un impiego quando erano avanti con l’età di poter anticipare la pensione e, seppur penalizzati, godere quindi di un reddito fisso senza doversi più preoccupare del reinserimento nel mercato del lavoro”. Tuttavia, una buona parte dell’elettorato “vorrebbe un sistema non molto diverso da Quota 100: pensionamento anticipato con penalizzazione relativa solo ai mancati contributi versati rispetto al requisito di anzianità di 42 anni e 10 mesi (41 e 10 per le donne). Si tratterebbe però di una misura con costi elevatissimi”.

“Letizia Moratti ad Olimpiadi Milano-Cortina 2026”/ Lei smentisce ‘Corriere’: “falso”

L’ALTERNATIVA A QUOTA 41 E OPZIONE UOMO

Il Governo Meloni, evidenzia l’economista, “sembra quindi costretto a dover decidere tra una misura con un impatto nullo sui conti pubblici, che però deluderebbe una parte consistente del suo elettorato, oppure un’opzione molto costosa che renderebbe ancora più instabile la situazione finanziaria del Paese”. A meno di non rifarsi a una proposta dell’Inps che risale al 2015 che “per garantire flessibilità in uscita prevede che venga mantenuta la quota retributiva nel calcolo della pensione, ma praticando una revisione dei meccanismi di calcolo attuariale e di rivalutazione dei contributi che sia in linea con i coefficienti che vengono applicati alle pensioni di oggi”. In questo modo, “gli assegni pensionistici subirebbero una penalizzazione”, ma essa “sarebbe giustificata dalla possibilità di lasciare il mercato del lavoro in anticipo”.

MELONI E IL SUD/ Musumeci senza soldi (li ha Fitto) e con l'incognita Calderoli

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

CRISI ENERGIA/ L'Italia è ancora senza (vere) soluzioni Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA