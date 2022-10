RIFORMA PENSIONI 2022/ Landini: smontare Legge Fornero per i giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI

Secondo Maurizio Landini, in tema di pensioni è necessaria “una riforma complessiva”. Come riporta Ansa, il Segretario generale della Cgil ricorda che “insieme a Cisl e Uil abbiamo presentato una piattaforma sia al Governo Draghi sia al Governo Conte e la ripresentiamo anche al Governo Meloni”. Dal suo punto di vista, “bisogna mettere mano alla cosiddetta ‘riforma Fornero’ perché i giovani oggi, con la precarietà che c’è sul lavoro, non hanno un futuro previdenziale”. Anche per questo tra le proposte dei sindacati c’è “la pensione di garanzia per i giovani”. Landini sottolinea anche che “non ci può essere un’età di uscita unica per tutti, c’è bisogno di riconoscere le differenze di genere, affrontando il problema delle donne che sono state penalizzate”.

LA CRITICA DI FEDERICO (+EUROPA)

Il leader della Cgil viene però criticato da Valerio Federico, componente della segreteria di +Europa: “Landini ci dice di nuovo che va combattuta la precarietà, si tratta di parole a vuoto: per contenerla ma soprattutto perché crescano i salari l’unica strada è quella di investire per accrescere la produttività e nello stesso tempo ridurre i contributi a carico dei nuovi assunti e delle imprese, altro che regalare i bonus d’uscita dal lavoro facendolo pagare ai lavoratori stessi”. Intanto il Direttore generale Inps Sicilia, Sergio Saltalamacchia, evidenzia che “come confermano i numeri pensionistici, purtroppo una quota molto alta di pensioni va ai superstiti: la quota è quasi tripla rispetto alla media nazionale e significa che complessivamente le pensioni in Sicilia sono più vecchie rispetto al resto del territorio”.

