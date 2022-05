RIFORMA PENSIONI 2022/ L’annotazione sulla spesa pensionistica stimata dal Governo

RIFORMA PENSIONI 2022, L’ANALISI SULLA SPESA

In una nota dell’Osservatorio Parlamentare di Lavoro&Welfare e dello Studio Labores di Cesare Damiano dedicata al Def 2022 c’è anche un passaggio dedicato ai temi di riforma delle pensioni, a cominciare dalle previsioni sulla spesa pensionistica contenute nel documento approvato da Governo e Parlamento.

“Nel 2025, la spesa in rapporto al Pil è prevista attestarsi su valori pari a circa il 16,1 per cento. Nel decennio seguente, la crescita del rapporto tra spesa per pensioni e Pil raggiunge il picco del 17,4 per cento del 2036, stabilizzandosi fino al 2040, decrescendo al 13,7 entro il 2060 e al 13,3 entro il 2070. Rispetto a tali valori, giova ricordare come le suddette percentuali scontino il fatto di essere stimate al lordo della quota fiscale a carico dei trattamenti pensionistici”, si legge nella nota.

RIFORMA PENSIONI 2022, IL CONTENUTO DEL DEF

Il riferimento è a “risorse che ritornano al bilancio dello Stato sotto forma di imposte sui redditi dei percettori. Un elemento che, ovviamente, dilata il valore percentuale e che distorce i raffronti internazionali con altri Paesi, come la Germania, che, più correttamente, calcolano gli oneri dei trattamenti pensionistici al netto del prelievo fiscale. In ogni caso, dal quadro delle previsioni della spesa pensionistica a legislazione vigente non sembra emergano margini economici e politici per un incisivo intervento di superamento della riforma pensioni della Fornero, solo temporaneamente limitata dal sistema delle quote 100 e 102, né per significative misure in favore dei giovani lavoratori o delle donne. Tanto è vero che nell’ampio novero di provvedimenti collegati alla prossima manovra di bilancio non compare la riforma delle pensioni”.

