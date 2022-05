RIFORMA PENSIONI 2022/ Le 4 priorità secondo la Cisl (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SBARRA

Luigi Sbarra ha ricordato, intervenendo ai microfoni di Isoradio Rai, che “la riforma pensioni della Fornero ha alzato un muro di rigidità all’accesso alla pensione di vecchiaia, creando un grosso scalone che ha determinato difficoltà evidenti a lavoratrici e lavoratori in parte attenuato dall’introduzione di Quota 100 che ha creato una piccola finestra di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro. Una misura quest’ultima, sicuramente importante, anche se insufficiente”. Secondo il Segretario generale della Cisl, quindi, “oggi il sistema pensionistico e previdenziale va ripensato per giungere a definire misure più eque e sostenibili possibili”. Anche per questo nella piattaforma unitaria sindacale sono state indicate 4 grandi priorità per arrivare a una riforma delle pensioni.

LE QUATTRO PRIORITÀ INDICATE DAI SINDACATI PER LA RIFORMA DELL PENSIONI

La prima è quella che riguarda i giovani e le donne. “Secondo noi serve una pensione contributiva di garanzia per i giovani. Ecco perché pensiamo che per i giovani vadano riconosciuti come anni contributivi anche i periodi di formazione, fasi di transizione lavorativa; così come va riconosciuto il lavoro di cura quando rivolto a famiglie al cui interno convivono disabili o portatori di handicap”, ha detto Sbarra. Le altre priorità sono: rendere strutturale e allargare l’Ape sociale, incentivare l’adesione alla previdenza complementare e introdurre una flessibilità dai 62 anni. Il leader della Cisl ha evidenziato che per questi interventi si possono utilizzare parte dei risparmi determinati dall’introduzione della riforma pensioni della Fornero e dal minor utilizzo di Quota 100 rispetto alle attese.

