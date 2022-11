RIFORMA PENSIONI 2022/ Le domande di Elsa Fornero al Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI ELSA FORNERO

In un articolo pubblicato sulla Stampa, Elsa Fornero commenta i contenuti della Legge di bilancio 2023, comprese anche le misure di riforma delle pensioni, in un’attesa di un intervento più organico da realizzare l’anno prossimo. L’ex ministra del Lavoro, chiede, quindi: “Credono davvero Meloni e il ministro dell’Economia Giorgetti che in autunno vi saranno le risorse, oggi assenti, per una riduzione stabile dell’età di pensionamento e per pensioni complessivamente più generose? Si rendono conto che la spesa è già, di per sé, avviata a una forte crescita nei prossimi anni a causa dell’inflazione e dell’invecchiamento? Possibile che nessuno abbia avuto il coraggio di dire che la previdenza poggia su due fondamenta – una demografia sostenibile e un’economia con occupazione e redditi in crescita – oggi pericolanti nel nostro Paese?”.

L’IMPOSSIBILE CONTRO-RIFORMA

Secondo Fornero, “basterebbe guardare le proiezioni demografiche per capire che, nei prossimi decenni, ci saranno sempre meno giovani per pagare le pensioni di un numero crescente di anziani. Si vorrà allora procedere con un aumento del debito, aggravando uno squilibrio generazionale già oggi preoccupante?”. Quindi, ricorda che “il ministro Giorgetti ha parlato di coraggio, responsabilità e sostenibilità della Legge di bilancio”. Per questo, “dovrebbe per coerenza dire chiaramente che nessuno di questi elementi è compatibile con una controriforma delle pensioni, rispetto all’impostazione scelta nel 1995 e ribadita, con un’accelerazione della transizione, nel 2011”.

