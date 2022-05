RIFORMA PENSIONI 2022/ Le indicazioni della Cgil in vista dell’assemblea di giugno

RIFORMA PENSIONI, L’INIZIATIVA DELLA CGIL

La Cgil ha convocato una “grande assemblea nazionale in forma aperta” che si terrà il 18 giugno a Roma. Nel presentare l’iniziativa, il sindacato di corso Italia ha diffuso un documento in cui vengono toccati anche dei punti relativi alla riforma delle pensioni, a partire dalla necessità di prevedere all’interna della stessa a l’istituzione di una “pensione di garanzia per le carriere precarie e per i percorsi di lavoro discontinui che dia certezza di reddito in prospettiva”.

Per il sindacato guidato da Maurizio Landini bisogna anche “aumentare i controlli ed eliminare le cause degli infortuni e delle morti sul lavoro”, prevedendo tra le altre cose la pensione anticipata per chi fa lavori usuranti e gravosi”, misura peraltro già prevista per alcune categorie professionali.

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DEL SINDACATO

Riguardo al recente provvedimento contenuto nel Decreto aiuti che istituisce un bonus una tantum da 200 euro per i redditi fino a 35.000 euro, la Cgil spiega che si tratta di “una prima risposta alle richieste sindacali, ma bisogna fare di più aumentando il netto della busta paga e delle pensioni. Abbiamo alcune proposte che vanno in questa direzione: rafforzare il bonus energia allargando la platea; aumentare la decontribuzione sui salari e per i pensionati il valore e la platea dei beneficiari della c.d. quattordicesima; indicizzare le detrazioni per lavoro dipendente e pensionati; riaffermare il sistema di welfare pubblico: sanità, sociale, istruzione, pensioni”. In vista dell’appuntamento del 18 giugno si terranno assemblee sul territorio.

