RIFORMA PENSIONI 2022/ Le leve per incentivare la previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MARIANI (PEGASO)

Tra i temi che la prossima riforma delle pensioni dovrà affrontare c’è anche l’incentivazione della previdenza complementare. Andrea Mariani, direttore generale di Pegaso, fondo pensione di categoria per i dipendenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità, intervistato da MF-Milano Finanza spiega che “due sono gli aspetti su cui si dovrebbe fare leva. Primo, prevedere un’iscrizione automatica del lavoratore, accompagnata però anche dalla contribuzione a carico del datore di lavoro, cosicché in futuro la scelta più semplice sia rappresentata dal mantenere il Tfr nel fondo anziché riportarlo in azienda. Secondo, prevedere che l’adesione effettuata con queste modalità costituisca un periodo di prova del fondo per un termine temporale congruo, ad esempio 12 mesi”.

LE LEVE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In questo modo, infatti, si consentirebbe “al lavoratore di verificare l’effettiva convenienza dell’iscrizione e facendo sì che la stessa non solo sia una scelta consapevole ma anche l’opzione favorita”. Secondo Mariano, “al fine di garantire poi la massima flessibilità agli iscritti, soprattutto all’avvicinarsi del raggiungimento del requisito pensionistico, si dovrebbe consentire il trasferimento al fondo pensione del Tfr maturato anche qualora sia accantonato presso l’Inps, così come viceversa il ricongiungimento di tutta o parte della posizione accantonata nel fondo con i versamenti fatti al sistema di previdenza obbligatoria, come alternativa a una richiesta di rendita sempre meno appetibile sul mercato in termini di condizioni offerte dalle compagnie di assicurazione”.

