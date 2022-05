RIFORMA PENSIONI 2022/ Le possibili criticità per l’Avvocatura (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI SULL’AVVOCATURA

Cfnews.it riporta alcuni dati contenuti nel Rapporto Censis sull’Avvocatura 2022. In particolare, considerando le pensioni degli avvocati erogate nel 2021, “il 47,6% è costituito da pensioni di vecchiaia, mentre più di un terzo riguarda pensioni di reversibilità e indirette, i cui beneficiari sono coniugi o figli (fino al limite dei 26 anni) dei professionisti deceduti.

Nel 2021, i professionisti ancora contribuenti, che scelgono di continuare a lavorare dopo la pensione, sono 13.903: il rapporto fra questi ultimi e la somma delle pensioni di vecchiaia, delle pensioni contributive (iscritti per un periodo inferiore a 35 anni) e quelle in cumulo (pensioni erogate in parte pro quota da altri enti), è pari al 75,7%”.

LE POSSIBILI CRITICITÀ

In un’ottica di sostenibilità del sistema, “la piramide per età degli iscritti segnala, allo stato attuale, la presenza di un’ampia platea di professionisti più giovani e in attività su cui possono contare – in termini di versamenti contributivi – le classi d’età più avanzate, prossime all’accesso alla pensione o già pensionate. Eventuali criticità cominceranno, invece, a manifestarsi in assenza di correttivi quando si avvicinerà alla pensione la classe d’età oggi compresa fra i 37 e i 57 anni, la quale dovrà confrontarsi con una minore consistenza di colleghi più giovani e, di conseguenza, con una disponibilità di risorse economiche condizionata da un diverso equilibrio finanziario rispetto a quello attuale”. Infine, va detto che è alta “la quota di donne che sa di poter percepire una pensione insufficiente, una volta conclusa l’attività di avvocato (37,3% contro il 28,3% degli uomini)”.

