RIFORMA PENSIONI 2022/ Le proposte per aiutare i pensionati di fronte ai rincari

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DELLO SPI-CGIL

Elena Di Gregorio, Segretaria generale dello Spi-Cgil del Veneto, ricorda, come riporta notizieplus.it, le proposte del sindacato per sostenere i pensionati di fronte ai rincari: “Chiediamo l’incremento della 14esima mensilità e l’allargamento agli assegni previdenziali fino a tre volte il minimo, circa 1.500 euro lordi mensili. Fondamentale poi il tema della rivalutazione, tanto più oggi con l’inflazione che erode giorno dopo giorno il potere d’acquisto delle famiglie e dei pensionati. Dobbiamo riaffermare la necessità di un meccanismo di calcolo di rivalutazione della pensione più adeguato al reale costo della vita, chiudendo con una politica che fa uso delle risorse delle pensioni, attraverso i continui blocchi sulla rivalutazione, per fare cassa”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Landini: non ci accontentiamo di qualche quota

LE PAROLE DI CAZZOLA

L’ex deputato Giuliano Cazzola, invece, in una lettera al direttore pubblicata sul Foglio spiega di non condividere “la proposta di estendere agli uomini i requisiti vigenti per Opzione donna. Mentre nel caso delle lavoratrici si tratta di una via d’uscita residuale, perché è purtroppo difficile che una donna – è solo questa la ragione del limitato utilizzo dell’Opzione – sia in grado di accumulare 35 anni di contributi, nel caso degli uomini – soprattutto per le coorti baby boomer che vantano lunghi periodi di contribuzione – si aprirebbe non solo una nuova via d’uscita fra le tante, ma un’autostrada per il pensionamento anticipato a un’età ancora più bassa di quelle vigenti e sperimentate (compresa quota 100)”. Vedremo se il Governo percorrerà effettivamente la strada di Opzione uomo per la riforma delle pensioni.

SINDACATI/ Il confronto necessario per ricominciare un percorso unitario

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

GEO-FINANZA/ I giochi pericolosi degli Usa su dollaro e inflazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA