RIFORMA PENSIONI 2022/ Le proposte “sconsigliabili” per i conti pubblici

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI DE NICOLA

In un articolo pubblicato su Affari & Finanza, supplemento di Repubblica, Alessandro De Nicola ricorda che quello della riforma delle pensioni è il tema su cui ci sono più rumors e anche preoccupazioni rispetto ai costi delle misure che potrebbero essere adottate, tenuto conto che la spesa pensionistica su Pil è prevista in crescita a causa dell’adeguamento degli assegni all’inflazione. Dal suo punto di vista, quindi, “proposte che aggravino ulteriormente l’onere per il bilancio dello Stato sono sconsigliabili, soprattutto perché tra due mesi scade il periodo provvisorio conosciuto come Quota 102 e si dovrebbe tornare al pieno regime della Legge Fornero, l’unica che ha dimostrato di tenere in equilibrio i conti”.

IL CONSIGLIO AL GOVERNO MELONI

Secondo l’economista, “in una società che invecchia molto velocemente e nella quale si rischia a breve di avere un lavoratore per ogni pensionato, l’uscita dal mercato del lavoro di persone ancora perfettamente in grado di lavorare, magari imponendo dei divieti di cumulo tra reddito pensionistico e di lavoro, è profondamente sbagliata non solo perché si tolgono risorse esperte (il problema semmai è la loro formazione continua e riqualificazione) ma anche in quanto si disegna un modello di società apatico dove i cittadini assumono già in età poco più che adulta lo status di beneficiario passivo dell’attività del resto della società. Insomma, prima di far danni che potrebbero pure ritorcersi contro elettoralmente, è bene che la coalizione di centrodestra ci pensi attentamente, magari davanti a del buon Lambrusco meglio consumato a Roma che a Mosca”.

