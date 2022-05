RIFORMA PENSIONI 2022/ Le richieste al Governo su flessibilità e importi

RIFORMA PENSIONI 2022, LE PAROLE DI LANDINI E SBARRA

Intervistato da Tgcom24, il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha evidenziato la necessità non solo di intervenire per “aumentare il netto in busta paga e le pensioni”, ma anche di “riforma delle pensioni” e “combattere anche le differenze di genere, le donne stanno pagando un prezzo doppio post pandemia sia sul piano del minor salario che della maggiore precarietà”.

Per Luigi Sbarra, Segretario generale della Cisl, il primo compito che spetta al Governo è “rispondere alla perdita di potere d’acquisto di salari e pensioni”. E per questo “non basteranno i 5 miliardi del Def. Servirà uno scostamento di bilancio, servirà visione ampia sugli interventi”. “Pensioni più eque” vengono richieste da Paolo Pirani, Segretario generale della Uiltec, in un intervento che va a toccare anche la riforma delle pensioni.

RIFORMA PENSIONI 2022, L’ANALISI DI MARINO

Intanto Mauro Marino, in un articolo pubblicato su pensionipertutti.it, evidenzia che “quella delle pensioni è una riforma indispensabile. La riforma pensioni della Fornero, approvata in un contesto storico/economico diverso ha fatto il suo tempo e se non si interviene quest’anno ritorna in tutta la sua rigidità con numeri quasi impossibili da raggiungere. 67 anni per il pensionamento ordinario, 42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne per il cosiddetto pensionamento anticipato che è quasi un’offesa per i lavoratori chiamare in questo modo, oltre a tre mesi di finestra sono numeri che con l’aspettativa di vita calata di quasi due anni sono numeri del tutto anacronistici. Urge consentire più flessibilità in uscita, pensare ai giovani, alle donne, ai precoci, agli invalidi”.

