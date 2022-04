RIFORMA PENSIONI 2022/ Le richieste della commissione Lavoro della Camera

RIFORMA PENSIONI 2022, MISURE NON PRIMA DELLA MANOVRA

Molto probabilmente la settimana prossima ci sarà un nuovo incontro tra Governo e sindacati, ma non è chiaro quanto il tema della riforma delle pensioni 2022 sarà sul tavolo, visto che per Cgil, Cisl e Uil è importante affrontare anche la difesa del potere d’acquisto di lavoratori e pensionati di fronte al crescente tasso di inflazione.

Sembra comunque, come segnalato dal Sole 24 Ore, che “l’unico sbocco per eventuali nuove misure” sulla riforma delle pensioni “sia quello della manovra autunnale, sempreché la situazione della finanza pubblica e il quadro geo-politico lo consentano”. Anche perché nelle risoluzioni sul Def approvate da Camera e Senato è sparito ogni riferimento al tema della previdenza, nonostante il parere della commissione Lavoro di Montecitorio.

RIFROMA PENSIONI 2022, IL PARERE DELLA COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA

Il quotidiano di Confindustria riguardo la riforma pensioni 2022 ricorda infatti che “a incalzare il governo sono state direttamente anche le commissioni parlamentari nei loro pareri di merito sul Def. A cominciare da quello espresso, con annesse osservazioni, dalla commissione Lavoro di Montecitorio in cui si chiede di considerare l’opportunità di introdurre, compatibilmente con i vincoli di bilancio, il riscatto della laurea gratuito e la pensione di garanzia per i giovani. E tra le sollecitazioni della Commissione non poteva mancare quella sulla soglia minima di pensionamento. Con la richiesta di valutare forme di ‘flessibilità in uscita con modifiche alla legge Fornero, prevedendo anche interventi mirati per le lavoratrici, in quanto soggette a lavori spesso discontinui e a bassi salari, l’allargamento delle categorie dei lavori usuranti e di implementare la staffetta generazionale’”.

