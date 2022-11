RIFORMA PENSIONI 2022/ Le scelte per mettere in sicurezza il sistema (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MORANDO

Secondo Enrico Morando, la Legge Fornero “risolse un problema. E cioè non permettere follie dal lato dell’anticipazione per persone che possono ancora lavorare. So che sembro brutale, ma è così. Aveva un senso quella legge. Ma oggi la via maestra è ampliare la platea dei contributi, perché se posso ancora lavorare ha poco senso che vada in pensione prima. Ma se voglio salvare il sistema pensionistico, garantendo quelle entrate che possono bilanciare la spesa maggiorata per l’inflazione, allora debbo agire sul lato dei contributi. Il resto è fuffa”. L’ex viceministro dell’Economia, intervistato da Formiche.net, spiega anche che “bisogna agire sulla forza lavoro, ampliando la platea con un ingresso delle donne in modo strutturale. Ma anche dei giovani, che oggi se ne vanno all’estero”.

COME METTERE IN SICUREZZA IL SISTEMA

Morando evidenzia, infatti, che “se i giovani entrano nel mercato del lavoro, il sistema previdenziale ne beneficia perché ci sono delle nuove entrate, sotto forma di contributi. Questa è la vera riforma, questo bisogna fare e non cercare a tutti i costi di andare in pensione prima. Ovviamente escludendo i lavori usuranti, per i quali è giusto e necessario lasciare in anticipo il lavoro. Ora, se noi mettiamo a sistema tutto questo, ecco che prende forma una riforma che permette al sistema di essere messo in sicurezza. Donne e giovani sono la chiave di volta per la previdenza italiana, su questo non ci piove”. Dunque, è meglio “stare lontani da provvedimenti suicidi come quelli ai quali stiamo assistendo, per esempio Quota 100 e annessi e connessi”.

