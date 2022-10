RIFORMA PENSIONI 2022/ Le valutazioni della Lega su Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SALVINI

In tema di riforma delle pensioni, Giorgia Meloni ha parlato di “rinnovo delle misure in scadenza a fine anno”, ma la Lega sembra voler spingere su Quota 41, anche se non sono ben chiari i tempi entro cui approvarla. Matteo Salvini, infatti, ospite della trasmissione Fuori dal coro in onda su Rete 4, come riporta Adnkronos, ha detto: “Le legge di Bilancio che arriverà tra 15 giorni dovrà contenere risposte su pensioni, sul reddito di cittadinanza…”, aggiungendo “sia Meloni che Giorgetti, che è ministro dell’Economia, parleranno di eventuali scostamenti. Io non faccio pressing. Flat tax, Quota 41, autonomia sono tutti temi di cui ha parlato oggi Meloni e sono nel programma del centrodestra. Milioni di italiani hanno scelto questo governo che è un governo politico”.

LAVORO & PA/ Zangrillo e la sfida che passa anche dallo smart working

DURIGON E QUOTA 41

Che la Lega voglia muoversi prudentemente sul tema pensioni l’ha confermato anche Claudio Durigon, intercettato alla Camera da Public Policy. “Stiamo studiando priorità da proporre agli alleati per valutare insieme cosa fare subito”, ha detto, evidenziando che il ddl su Quota 41 che aveva presentato nella scorsa legislatura “non è un punto di partenza ma un punto di arrivo, un obiettivo da raggiungere nei 5 anni di legislatura”. “Abbiamo il tempo risicato, ma cercheremo di valutare al meglio quali sono le azioni da poter mettere già in campo per la prima legge di Bilancio”, “per questo stiamo già lavorando ai vari dossier per capire quali sono alcune priorità da poter proporre agli alleati per poi valutare insieme ciò che si può fare”, ha aggiunto il responsabile del dipartimento lavoro del Carroccio.

BTP & SPREAD/ L'eredità scomoda sulle emissioni lasciata da Draghi e Franco

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

PROGRAMMA GOVERNO MELONI/ "Il nuovo paradigma Stato-mercato può evitare il declino dell'Italia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA