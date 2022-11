RIFORMA PENSIONI 2022/ Magni (Avs): tolti 3,7 mld tra rivalutazione e fondo Giorgetti

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Come riporta primapaginanews.it, Claudio Durigon ha detto che pensare che il settore della previdenza “possa essere riformato dalla notte al giorno, come nel caso della riforma Fornero, in questo contesto economico e sociale, è sbagliato”. Il sottosegretario al Lavoro ha evidenziato poi che “con Quota 41 si garantisce un sistema che dà un giusto ed equo compenso per le pensioni. Si tratta di un numero importante di contributi versati, non creiamo pensioni povere, nonostante si vada verso un sistema contributivo dove una grande importanza ce l’avranno anche queste pensioni povere, e che sono sempre più basse. Altro tema di indirizzo che dobbiamo avere come obiettivo per l’anno prossimo è suddividere la previdenza dall’assistenza”.

LA CRITICA DI MAGNI

Tino Magni, invece, va all’attacco evidenziando che “il governo Meloni fa cassa sulle pensioni. La prima manovra del governo si regge su deficit e pensionati. La manovra destina alle pensioni, Quota 103, Opzione Donna, Ape Sociale e ‘bonus Maroni’, circa 700 milioni l’anno prossimo ma si prende 3,7 miliardi, tra parziale rivalutazione all’inflazione e ‘fondo Giorgetti’. Il passaggio dagli scaglioni alle fasce per adeguare le pensioni al caro vita fa fare cassa allo Stato italiano per ben 17 miliardi in tre anni, sui 47 miliardi previsti dall’indicizzazione ripristinata dal Governo precedente a seguito di un accordo con i sindacati”. Come riporta Ansa, per il senatore dell’Alleanza Verdi e Sinistra “la rivalutazione tanto sbandierata come aumento delle pensioni in realtà le pensioni le taglia”.

