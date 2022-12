RIFORMA PENSIONI 2022/ Molinari (Lega): non completamente soddisfatti della manovra

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LOCATELLI E MOLINARI

La ministra delle Disabilità Alessandra Locatelli, come riporta Ansa, ha detto che è doveroso alzare le pensioni di invalidità, “ma dobbiamo garantire anche altri diritti attraverso i livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio”. Il capogruppo della Lega a Montecitorio Riccardo Molinari, invece, intervistato dalla Stampa ha evidenziato che l’impianto della Legge di bilancio 2023 è “quello giusto” e i margini di correzione “sono stretti, perché le risorse disponibili sono poche e il grosso è stato giustamente messo per contrastare il caro energia, ma c’è sempre qualcosa che può essere migliorato. E quello che non ci può rendere troppo soddisfatti, ad esempio, è il capitolo pensioni“. Vedremo se ci saranno modifiche durante l’iter parlamentare della manovra.

LE OSSERVAZIONI DELL’OCSE

Intanto l’Ocse, come riporta il sito del Sole 24 Ore, nel suo rapporto Pensions at a glance, spiega che “i governi che intendono introdurre o espandere piani pensionistici integrativi, potrebbero concentrarsi sulla creazione di un quadro macroeconomico credibile a lungo termine onde evitare fin dall’inizio circostanze di alta inflazione. Ma la storia ha dimostrato che alcuni paesi non sono in grado di farlo, oppure emergono inaspettati scoppi di inflazione anche dopo molti anni di stabilità. Pertanto, i responsabili politici possono adottare misure per aiutare i fornitori di pensioni a gestire e controllare il rischio di inflazione”. E “un modo per aiutare gli enti pensionistici a proteggersi parzialmente dal rischio di inflazione è che i governi emettano obbligazioni indicizzate all’inflazione, spostando il rischio di inflazione sull’emittente”.

