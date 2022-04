Riforma pensioni 2022/ Nel Def nessuna proposta, cosa aspettarsi il prossimo anno

Riforma pensioni 2022: ancora troppi silenzi da parte del Governo

Sulla riforma pensioni per il 2022 tutto tace. L’unica novità – piuttosto importante – è stata reperita all’interno del Def (Documento di Economia e Finanza), dove in verità se non per la previdenza di invalidità, non vi è nessun’altra proposta.

RIFORMA PENSIONI 2022 E LAVORO/ A Milano patto con Orlando per i più fragili

La Quota 102 scadrà nel mese di dicembre 2022, dunque se attualmente il Def non contiene nessuna proposta Legge, temiamo che il ritorno alla Riforma pensioni della Fornero sia la soluzione più plausibile. Si dovrà attendere l’autunno per poter scoprire le decisioni tra Governo Draghi e sindacati.

Riforma pensioni 2022: cosa contiene realmente il Def

Si spera che presto il Def possa contenere nuove proposte sulla prossima Riforma delle pensioni 2022. Nel frattempo vi è il nulla assoluto, dato che l’ultimo incontro tra sindacati e Draghi era fissato per febbraio, ma a causa della guerra in Ucraina è slittato tutto e mai più riconvocato.

RIFORMA PENSIONI 2022/ L'unica strada è "insistere sul calcolo contributivo"

L’unica notizia che viene riportata nel Documento di Economia e Finanza riguarda la previdenziale sociale di invalidità. La ministra per le disabilità, Erika Stefani, ha voluto sottolineare quanto scritto:

“Abbiamo fortemente voluto tale misura anche per recepire la sentenza n. 152 della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020, la quale ha precisato che un assegno mensile di circa 286 euro è inadeguato“.

Ribadiamo che Quota 102 terminerà a dicembre del 2022, dunque in assenza di eventuali proroghe si confermerà tutto quel che è contenuto nella Riforma pensioni della Fornero. Se così dovesse essere, Draghi avrebbe affermato di voler effettuare un check prima essa possa ritornare nella sua forma originaria.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Orlando propone di rendere strutturabile "Opzione donna"

Riforma pensioni 2022: che cosa aspettarsi

La prima proposta dal 2019 al 2021 è stata per Quota 100, il quale prevedeva l’uscita dal lavoro a 62 anni con 38 di contributi (proposta dal governo M5S-Lega). Ed infine Quota 102 con l’uscita a 64 anni e 38 di contributi (da parte del governo di Mario Draghi) nel 2022.

Dal prossimo gennaio (2023), si potrebbe andare in pensione avendo versato 42 anni e 10 mesi di contributi (indipendentemente dall’età, salvo per le donne che andranno un anno prima) oppure a 67 anni.

Mario Draghi si è rivelato disponibile a rivedere la Riforma pensioni della Fornero e acconsentire maggior flessibilità richiesta dai sindacati, purché tali proposte non inficiano negativamente sui conti pubblici dello Stato italiano, evitando ulteriori debiti che inevitabilmente riscatterebbe la nuova generazione (oltre che perder credibilità in Europa).

Forti le indecisioni se acconsentire la pensione a 64 anni oppure a 67 anni. Il problema principale starebbe nel ricalcolo della previdenza sociale per coloro che appartengono al sistema misto, dato che la nuova riforma delle pensioni 2022 prevedrebbe di erogare un assegno in base a quanti contributi sono stati versati.

Imprese e privati attendono con ansia la nuove norme, soprattutto per regolarsi sulle prossime assunzioni ed uscite previste per il 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA