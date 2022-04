RIFORMA PENSIONI 2022/ Orlando: priorità ora è difesa dei salari (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI 2022, LE PAROLE DI ORLANDO

In un’intervista al Manifesto, è stato ricordato ad Andrea Orlando che “un tema totalmente cancellato dal dibattito pubblico di questi mesi è la modifica strutturale della riforma pensioni della Fornero che invece vi eravate impegnati a discutere con i sindacati a gennaio”.

Il ministro del Lavoro ha evidenziato che “obiettivamente la guerra ha cambiato le priorità anche in termini di riforma pensioni 2022. Ma anche nelle premesse del Def si cita la necessità di affrontare il tema della flessibilità in uscita. Ora la priorità su cui concentrarsi in tema di risorse e di iniziative legislative è la difesa dei salari. Il tema di una revisione strutturale della riforma pensioni della Fornero non è comunque cancellato e andrà affrontato appena possibile”. Resta quindi da capire quando il Governo riprenderà in mano il dossier sulla riforma delle pensioni.

RIFORMA PENSIONI 2022, IL CALO DELLE PENSIONI ANTICIPATE

Intanto, come riportato dal Sole 24 Ore, dai dati del Monitoraggio sui flussi di pensionamento dell’Inps emerge una rallentamento dei pensionamenti che “riguarda anche gli assegni anticipati. Ma con l’eccezione, non proprio trascurabile, del Fondo lavoratori dipendenti che è di fatto la principale gestione Inps”.

Infatti, “su questo fronte i trattamenti anticipati sono cresciuti di circa il 10% nel confronto con il primo trimestre 2021 salendo da 35.301 a 38.436”. In generale, poi, “dal monitoraggio Inps emerge che sono cresciute le pensioni anticipate rispetto a quelle di vecchiaia: nel 2021 erano il 42% in più per il totale delle gestioni mentre nel primo trimestre 2022 sono diventate 75% in più (71mila contro 40.541)”.

