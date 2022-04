RIFORMA PENSIONI 2022/ Pensione di vecchiaia senza contributi: è possibile?

Riforma pensioni 2022 e il tema delle pensioni di vecchiaia

Un tema molto scottante all’interno del dibattito sulla riforma pensioni 2022 di cui si parla spesso in Italia è il percepimento della pensione di vecchiaia senza contributi. A che età è possibile percepire l’assegno di previdenza social pur non avendo lavorato abbastanza, così come previsto dalla riforma di pensione italiana?

RIFORMA PENSIONI 2022/ L’idea di M5s targata Tridico (ultime notizie)

In questo caso andar in pensione a 67 anni è davvero complesso, a meno che non si abbiano versato un minimo di vent’anni di contributi. Se così non fosse però, per il sistema italiano è praticamente impossibile dare il cedolino pensionistico previdenziale. Dunque, cosa succede a quel punto?

Riforma pensioni 2022: a che età si va in pensione di vecchiaia senza contributi? Cosa dice la Legge italiana

Chi si stesse domandando a che età si va in pensione di vecchiaia senza contributi, purtroppo la risposta è alquanto triste. Al momento – prima che si discuta della nuova Riforma Pensioni 2023 – le condizioni per poter percepire l’assegno di previdenza sociale sono le seguenti:

RIFORMA PENSIONI 2022/ Il ruolo della Rita da potenziare (ultime notizie)

A 67 anni in pensione con 20 anni di contributi (requisito minimo).

A 67 anni in pensione con almeno 15 anni di contributi, purché si abbiano i requisiti descritti dalle 3 deroghe presenti nella Legge Amato dell’anno 1992.

A 71 anni in pensione con soli 5 anni di contributi versati, e mai alcun versamento contributivo prima dell’anno 1996.

Riforma pensioni 2022: chi non ha mai lavorato prende la pensione di vecchiaia? Ecco cosa succede

Chi non ha mai lavorato prende la pensione di vecchiaia? Ci spiace dire, lo stesso però non potrà esser per chi durante la sua vita ha lavorato duramente e versato contributi, che in questo caso è prevista soltanto la pensione sociale.

Riforma Pensioni 2023/ Torna come tematica politica: addio alla Fornero?

La pensione previdenziale spetta esclusivamente a coloro che hanno lavorato e rispettato le condizioni sopra esposte, include le casalinghe che grazie al loro fondo, hanno versato 5 anni minimo di contributi.

Dunque chi si ritrova all’età di 67 anni senza aver mai lavorato, dovrà accontentarsi dell’assegno sociale e rinunciare a quello previdenziale. Anche in questo caso, occorre soddisfare almeno uno dei due requisiti:

Totalizzare zero sotto forma di reddito personale; Non superare i 6.085,30€ nell’anno 2022, come reddito coniugale.

È bene prestare molta attenzione ai redditi coniugali, dal momento in cui fanno carico sempre sul richiedente dell’assegno sociale, il quale a volte a causa di questo non può ottenere la somma desiderata.

Al 2022, l’assegno sociale che spetta al richiedente con i corretti requisiti, ammonta a 468,10€ mensili, erogato per 13 mensilità. Si tratta ovviamente di norme che potrebbero essere modificate nel tempo, dunque è sempre suggerito accertarsi della veridicità di quanto scritto al momento in cui si fa richiesta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA