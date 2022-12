RIFORMA PENSIONI 2022/ Presidente Upb: blocco indicizzazioni ha effetto di un’imposta

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAVALLARI

In un’intervista a Repubblica, Lilia Cavallari evidenzia che “Quota 103 sarà usata per l’85% da uomini e da lavoratori dipendenti. Mentre legare Opzione Donna ai figli sembra inopportuno: la donna va aiutata quando i figli sono piccoli”. La Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, spiega anche che in materia previdenziale, il problema della Legge di bilancio 2023 “è che si continuano a stratificare interventi marginali ed eccezioni anziché procedere con una riforma organica delle pensioni”. Dal suo punto di vista, inoltre, il blocco parziale delle rivalutazioni delle pensioni “ha lo stesso effetto di un’imposta. Cambiare di continuo il meccanismo di indicizzazione si concilia male con il sistema di calcolo contributivo perché in questo modo le pensioni recuperano meno dell’inflazione e perdono potere d’acquisto”.

L’ANALISI DI POLILLO

Cavallari sottolinea quindi che “si possono raggiungere gli stessi obiettivi escludendo i pensionati indicizzati al 100% da altri aiuti, come bonus o sussidi”. In un articolo pubblicato su Formiche.net, l’ex sottosegretario all’Economia Gianfranco Polillo scrive invece che “dopo il tanto discutere sui rischi di un ulteriore allentamento destinato a far debordare ulteriormente la spesa pensionistica, si scopre che la manovra, invece, mette le mani nelle tasche dei pensionati. Le modifiche delle norme sul pensionamento (quota 103, Ape sociale ed Opzione donna) comportano un aumento di spesa pari, nel triennio a 2,858 miliardi. Per contro l’aver modificato i meccanismi d’indicizzazione, invece, porta nelle casse dello Stato, o meglio dell’Inps, più di 9,5 miliardi di euro. Quale somma algebrica degli effetti fiscali del provvedimento e di quelli netti”.

