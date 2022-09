RIFORMA PENSIONI 2022/ Proietti: oltre a Quota 41 serve flessibilità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Secondo Domenico Proietti, “nella prossima legislatura, bisogna fare una riforma strutturale della legge Fornero sulle pensioni. Occorre innanzitutto prevedere una flessibilità di accesso alla pensione intorno a 63 anni, riallineando il sistema italiano alla media dei Paesi dell’Ue. Questo può essere fatto efficacemente utilizzando il documento conclusivo della Commissione Istituzionale sui lavori gravosi che, per la prima volta, sancisce in maniera scientifica che non tutti i lavori sono uguali, sia per aspettativa di vita che per tassi infortunistici”. Contemporaneamente, aggiunge il Segretario confederale della Uil in un’intervista a pensionipertutti.it, “bisogna prevedere che 41 anni di contribuzione debbono bastare per andare in pensione, a prescindere dall’età”.

LE MISURE NECESSARIE PER GIOVANI E DONNE

Per il sindacalista, “bisogna poi affrontare il capitolo delle future pensioni dei giovani, che, a causa della precarietà del lavoro degli ultimi anni, rischiano di essere fortemente penalizzati. La Uil propone di prevedere un bonus di contribuzione figurativa che copra la mancanza di contributi causati dalla precarietà dei rapporti di lavoro”. Proietti evidenzia che “bisogna, poi, eliminare tutte le disparità di genere che penalizzano le donne, prevedendo un anno di anticipo di accesso alla pensione per ogni figlio e riconoscendo il lavoro di cura all’interno delle famiglie ai fini della contribuzione previdenziale. Sempre per le donne va resa strutturale opzione donna, che, su base volontaria, è stata utilizzata in questi anni”.

